Туркменистан и ФРГ подписали меморандум в финансовой сфере

2017-06-17 09:59 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Берлине подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Фондом Сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Документ направлен на углубление сотрудничества в области укрепления финансовой системы и профобучения, обмен визитами экспертов и специалистов. Фонд является также партнёром в проведении Всемирного дня сбережений.

Целевая аудитория совместных акций - преподаватели и слушатели специализированной банковской школы и клиенты банков страны. Сотрудничество с этой структурой началось в 2012 году с первого рабочего визита делегации фонда.

Примером взаимодействия ЦБТ и Фонда Сберегательных касс стал проект «Внедрение дуального профессионального обучения по специальности банковского специалиста в Туркменистане», в рамках которого за 2013-2017 годы повысили квалификацию более 400 сотрудников банковской системы.

С момента основания в 1992 году фонд поддерживает финансовые институты в различных странах, малые и средние предприятия. В настоящее время фондом реализуются проекты развития в более 40 государствах.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)