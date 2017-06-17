Президент Туркменистана к Рамадану подписал указ о помиловании

2017-06-17 10:02 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ "О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осужденных лиц". Gadyr gijesi - это священная для исламского мира Ночь всемогущества, которая приходится на дни Рамадана.

В документе говорится, что это решение принято в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи.

В этом году в преддверии Gadyr gijesi в соответствии с указом главы государства 1029 граждан страны будут освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Глава государства поручил руководителями правоохранительных органов обеспечить возвращение помилованных людей домой в ближайшее время. Главам областной, районной и городской власти и другим руководителям поручено принять меры для трудоустройства помилованных лиц, с тем, "чтобы они добросовестным трудом искупили свою вину и приняли активное участие в развитии страны".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)