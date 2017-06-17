В Турции произошло землетрясение

2017-06-17 10:10 | www.oxu.az | 2

В Эгейском море в Турции произошло землетрясение силой в 4,5 балла.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию об этом распространило Управление сейсмологической службы министерства по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в районе Карабурун в провинции Измир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 11,88 км.

Согласно сообщению, после землетрясения возникла паника среди населения.

С.С.

