Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим прекращения огня

2017-06-17 10:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы (21 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 126 раз, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в субботу.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Барекамаван, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Баш Гервенд, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.