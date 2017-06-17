Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-06-17 10:17 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), подешевел на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70225 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
5 июня
|
1,7021
|
12 июня
|
1,7022
|
6 июня
|
1,7021
|
13 июня
|
1,7022
|
7 июня
|
1,7022
|
14 июня
|
1,7023
|
8 июня
|
1,7022
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
1,7022
|
16 июня
|
1,7023
|
Средний курс за неделю
|
1,70216
|
Средний курс за неделю
|
1,70225
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0105 маната (0,5504 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9048 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
5 июня
|
1,9177
|
12 июня
|
1,9076
|
6 июня
|
1,9180
|
13 июня
|
1,9053
|
7 июня
|
1,9174
|
14 июня
|
1,9092
|
8 июня
|
1,9162
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
1,9076
|
16 июня
|
1,8971
|
Средний курс за неделю
|
1,91538
|
Средний курс за неделю
|
1,9048
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0004 маната (1,3423 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02975 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
5 июня
|
0,0301
|
12 июня
|
0,0298
|
6 июня
|
0,0302
|
13 июня
|
0,0299
|
7 июня
|
0,0301
|
14 июня
|
0,0299
|
8 июня
|
0,0299
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
0,0299
|
16 июня
|
0,0294
|
Средний курс за неделю
|
0,03004
|
Средний курс за неделю
|
0,02975
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0019 маната (0,3948 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,483075 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
5 июня
|
0,4853
|
12 июня
|
0,4813
|
6 июня
|
0,4834
|
13 июня
|
0,4842
|
7 июня
|
0,4847
|
14 июня
|
0,4836
|
8 июня
|
0,4800
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
0,4830
|
16 июня
|
0,4832
|
Средний курс за неделю
|
0,48328
|
Средний курс за неделю
|
0,483075
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 22,3691 маната (1,0366 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2149,258525 маната.
|
Изменение стоимости унции золота:
|
5 июня
|
2170,0924
|
12 июня
|
2157,9896
|
6 июня
|
2178,6029
|
13 июня
|
2155,1214
|
7 июня
|
2201,7957
|
14 июня
|
2148,3026
|
8 июня
|
2197,5402
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
2167,0708
|
16 июня
|
2135,6205
|
Средняя стоимость за неделю
|
2183,0204
|
Средняя стоимость за неделю
|
2149,258525
(Автор: Анвар Мамедов)