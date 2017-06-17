Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-06-17 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), подешевел на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70225 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 5 июня 1,7021 12 июня 1,7022 6 июня 1,7021 13 июня 1,7022 7 июня 1,7022 14 июня 1,7023 8 июня 1,7022 15 июня - 9 июня 1,7022 16 июня 1,7023 Средний курс за неделю 1,70216 Средний курс за неделю 1,70225

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0105 маната (0,5504 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9048 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 5 июня 1,9177 12 июня 1,9076 6 июня 1,9180 13 июня 1,9053 7 июня 1,9174 14 июня 1,9092 8 июня 1,9162 15 июня - 9 июня 1,9076 16 июня 1,8971 Средний курс за неделю 1,91538 Средний курс за неделю 1,9048

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0004 маната (1,3423 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02975 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 5 июня 0,0301 12 июня 0,0298 6 июня 0,0302 13 июня 0,0299 7 июня 0,0301 14 июня 0,0299 8 июня 0,0299 15 июня - 9 июня 0,0299 16 июня 0,0294 Средний курс за неделю 0,03004 Средний курс за неделю 0,02975

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0019 маната (0,3948 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,483075 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 5 июня 0,4853 12 июня 0,4813 6 июня 0,4834 13 июня 0,4842 7 июня 0,4847 14 июня 0,4836 8 июня 0,4800 15 июня - 9 июня 0,4830 16 июня 0,4832 Средний курс за неделю 0,48328 Средний курс за неделю 0,483075

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 22,3691 маната (1,0366 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2149,258525 маната.

Изменение стоимости унции золота: 5 июня 2170,0924 12 июня 2157,9896 6 июня 2178,6029 13 июня 2155,1214 7 июня 2201,7957 14 июня 2148,3026 8 июня 2197,5402 15 июня - 9 июня 2167,0708 16 июня 2135,6205 Средняя стоимость за неделю 2183,0204 Средняя стоимость за неделю 2149,258525

(Автор: Анвар Мамедов)