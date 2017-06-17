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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-06-17 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), подешевел на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70225 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

5 июня

1,7021

12 июня

1,7022

6 июня

1,7021

13 июня

1,7022

7 июня

1,7022

14 июня

1,7023

8 июня

1,7022

15 июня

-

9 июня

1,7022

16 июня

1,7023

Средний курс за неделю

1,70216

Средний курс за неделю

1,70225

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0105 маната (0,5504 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9048 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

5 июня

1,9177

12 июня

1,9076

6 июня

1,9180

13 июня

1,9053

7 июня

1,9174

14 июня

1,9092

8 июня

1,9162

15 июня

-

9 июня

1,9076

16 июня

1,8971

Средний курс за неделю

1,91538

Средний курс за неделю

1,9048

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0004 маната (1,3423 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02975 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

5 июня

0,0301

12 июня

0,0298

6 июня

0,0302

13 июня

0,0299

7 июня

0,0301

14 июня

0,0299

8 июня

0,0299

15 июня

-

9 июня

0,0299

16 июня

0,0294

Средний курс за неделю

0,03004

Средний курс за неделю

0,02975

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0019 маната (0,3948 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,483075 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

5 июня

0,4853

12 июня

0,4813

6 июня

0,4834

13 июня

0,4842

7 июня

0,4847

14 июня

0,4836

8 июня

0,4800

15 июня

-

9 июня

0,4830

16 июня

0,4832

Средний курс за неделю

0,48328

Средний курс за неделю

0,483075

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 22,3691 маната (1,0366 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2149,258525 маната.

Изменение стоимости унции золота:

5 июня

2170,0924

12 июня

2157,9896

6 июня

2178,6029

13 июня

2155,1214

7 июня

2201,7957

14 июня

2148,3026

8 июня

2197,5402

15 июня

-

9 июня

2167,0708

16 июня

2135,6205

Средняя стоимость за неделю

2183,0204

Средняя стоимость за неделю

2149,258525

(Автор: Анвар Мамедов)

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