Трамп объявил об отмене достигнутых при Обаме соглашений с Кубой

2017-06-17 10:21 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить эмбарго, запретить туризм из США на остров, при этом допустил новое соглашение с Кубой.

По его словам, эмбарго будет сохранено, туризм из США на Кубу будет запрещен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, при этом круизы американских компаний с заходом на Кубу будут сохранены, но и в этой сфере будет больше ограничений.

«Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будет освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей», - сказал президент.

При этом Трамп выразил намерение заключить более продуктивное соглашение между Вашингтоном и Гаваной. «Наша политика состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения для кубинского народа и для США», - добавил Трамп.

Он отметил, что посольство США на Кубе продолжит работу.

Президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой. По его словам, несмотря на разногласия между Гаваной и Вашингтоном, его страна продолжит двигаться в сторону нормализации отношений между двумя государствами. В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения. А также состоялся исторический визит Обамы в Гавану. Тем не менее все это время несмотря на личную позицию Обамы, а также на призывы ООН снять экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер в отношении Гаваны сохранялась.

С.С.

