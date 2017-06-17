Стала известна причина смерти Кэрри Фишер

2017-06-17 10:33 | www.oxu.az | 3

Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», стала временная остановка дыхания во сне и другие факторы, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди факторов, ставших причиной смерти Фишер, стало накопление жировой ткани в стенках артерий, сообщает офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщали, что Фишер умерла в результате остановки сердца.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее «Звездные войны» принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

A.C.

