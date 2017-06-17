Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия

2017-06-17 10:44 | www.oxu.az | 3

Торжественная церемония открытия Кубка конфедераций FIFA 2017 состоится в субботу в Санкт-Петербурге, где после этого состоится первый матч турнира с участием сборных России и Новой Зеландии.Церемония начнется в 16:00 по московскому времени.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, «сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве».

В 18:00 прозвучит стартовый свисток первого матча турнира Россия - Новая Зеландия, который пройдет на поле новой «Санкт-Петербург Арены». Российская команда получила возможность выступит на турнире автоматически, как сборная страны-хозяйки. Новая Зеландия имеет возможность выступить в России как победитель Кубка наций Конференции футбола Океании-2016.

Сборные России и Новой Зеландии выступают в группе А, где их соперниками являются чемпион Европы Португалия и обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ 2015 года Мексика, которая стала победителем стыкового матча с обладателем кубка 2013 года сборной США. В группе B сыграют Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015 года), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015) и Германия (действующий чемпион мира).

Президент РФ Владимир Путин посетит матч сборных России и Новой Зеландии, которым открывается в субботу в Санкт-Петербурге Кубок Конфедерации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С.С.

