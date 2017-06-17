Военная база Турции в Катаре вызывает беспокойство арабских стран – эксперт

2017-06-17 10:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Военная база Турции в Катаре вызывает сильное беспокойство арабских стран, в том числе Саудовской Аравии, сказал Trend в субботу колумнист турецкой газеты Milli Gazete, эксперт по внешней политике Турции Тимучин Мерджаноглу.

«Турция является одним из важных государств в регионе, и Саудовская Аравия должна понимать это», - сказал эксперт.

По его мнению, Саудовская Аравия опасается США и с подозрением относится к Турции.

«Рано или поздно властям королевства придется делать выбор между США и Турцией в регионе», - сказал Мерджаноглу.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что, одновременно с решением об открытии военной базы Турции на территории Катара, во время встречи с королем Саудовской Аравии ему было предложено создать военную базу на территории королевства.

По словам Эрдогана, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз тогда сказал, что Эр-Рияд рассмотрит этот вариант.

«До сих пор Турция на получила ответа от Саудовской Аравии по поводу размещения военной базы на территории этой страны», - сказал Эрдоган.

Эксперт уверен, что военная база Турции на территории Катара направлена на сохранение стабильности в регионе.

По мнению Мерджаноглу, автором катарского кризиса являются США.

«США хотят установить полный контроль над арабскими странами, чтобы взять в свои руки продажу нефти и газа Китаю», - сказал эксперт.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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