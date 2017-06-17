Роберт Секута: «Разновидность религиозных общин в Азербайджане – источник мощи страны»

2017-06-17 11:00 | www.apa.az | 3

Посол США в Азербайджане Роберт Секута организовал ифтар в своей резиденции.

Как сообщили АПА в посольстве США в Азербайджане, выступивший на церемонии посол Р.Секута отметил, что Рамазан, являющийся святым месяцем мусульманского календаря, позволяет думать о молитве и вере, благотворительности.

«Исламская религия имеет большую историю в США и президенты Америки за всю историю проявляли уважение к традициям Ислама. В 1805 году Томас Джефферсон дал ифтар для первого мусульманского посла – посла Туниса в США. С тех пор давать ифтар стал традицией в США. Президенты, госсекретари, а также наши миссии, действующие за рубежом, в знак уважения ежегодно устраивают ифтары».

Р.Секута отметил, что ифтар подчеркивает единство ислама, важность, которую ислам придает братству и миру. «В США проживают миллионы мусульман с разных стран мира. Это можно понять по традициям, которые демонстрируют мусульмане США во время празднования Рамазана. Как отмечают Рамазан мусульмане в США можно понять и по некоторым статьям, опубликованным в газете New York Times. В статьях дана информация о блюдах Южной Африки, Персии, Среднего Востока, которые подаются во время ифтара в Рамазан».

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан имеет богатую историю мультикультурализма и толерантности. «Толерантность не возникает сама по себе, мы должны активно и продолжительно давать ей толчок. Включая наших детей, мы должны показывать свои традиции и другим людям. Разновидность религиозных общин в Азербайджане – источник мощи страны. Я рад, что Азербайджан дает толчок сохранению этой разновидности.

Несмотря на различие мнений, мы не должны забывать, что являемся членами одной семьи».