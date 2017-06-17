В Нагорном Карабахе ранены два военнослужащих
2017-06-17 11:18 | www.apa.az | 3
В результате обстрела, который открыла азербайджанская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня на линии фронта, два армянских военнослужащих получили ранения.
Как передает АПА со ссылкой на сайт news.am, военнослужащие доставлены в Центральный клинический военный госпиталь в Ереване.
Министерство обороны Армении пока не распространило информацию о раненых.
Отметим, что в то же время в результате обстрела, который открыла азербайджанская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня на линии фронта, убиты трое военнослужащих.