В Нагорном Карабахе ранены два военнослужащих

2017-06-17 11:18 | www.apa.az | 3

В результате обстрела, который открыла азербайджанская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня на линии фронта, два армянских военнослужащих получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на сайт news.am, военнослужащие доставлены в Центральный клинический военный госпиталь в Ереване.

Министерство обороны Армении пока не распространило информацию о раненых.

Отметим, что в то же время в результате обстрела, который открыла азербайджанская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня на линии фронта, убиты трое военнослужащих.