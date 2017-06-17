Умер депутат Госдумы РФ

2017-06-17 11:26 | www.apa.az | 3

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Грищенко скончался 17 июня на 51 году жизни.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

«17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва, исполнял обязанности мэра города, а в сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, где работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного», — сообщают в управлении.