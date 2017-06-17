Михаил Прохоров продал РБК владельцу «Комсомолки»

2017-06-17 11:22 | www.oxu.az | 3

Бизнесмен Михаил Прохоров продал медиахолдинг РБК группе ЕСН предпринимателя Григория Березкина, которой принадлежат «Комсомольская правда» и газета Metro. В пресс-релизе ЕСН говорится, что компания выкупила у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 65% акций РБК и долговые обязательства холдинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Би-Би-Си сумма сделки не разглашается. Консультантом по сделке выступил «ВТБ Капитал».

В сообщении самого РБК отмечается, что в пресс-релизе не упоминается и то, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ, который, по различным оценкам, составляет более $200 млн.

В мае прошлого года после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса холдинг покинули главный редактор РБК Роман Баданин и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская. Многие журналисты также решили покинуть РБК, связав увольнения с давлением чиновников.

Новыми руководителями редакции стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые до этого работали в ТАСС и «Коммерсанте».

В структуру РБК входят сайт rbc.ru, телеканал РБК, газета и журнал под единым брендом РБК, а также тематические проекты «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль», «РБК Спорт». Помимо этого, к РБК относятся проекты «РБК Исследования рынков», «РБК Конференции», QuoteTerminal, сайты Public.ru, LovePlanet и Cnews.ru.

С.С.

