ВС Азербайджана уничтожили пятерых военнослужащих Армении

2017-06-17 11:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск было уничтожено пятеро солдат ВС Армении, а не трое, как об этом заявляла армянская сторона, говорится в субботу в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что наряду с тремя убитыми военными еще двое после тяжелых ранений скончались - военнослужащие Мясник Ованисян и Вардан Харутюнян.

Кроме этого несколько тяжело раненных армянских военных были размещены в один из местных госпиталей.

Как отмечено в сообщении, армянская сторона, как всегда, боясь справедливого недовольства общественности, скрывает свои потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.