Минобороны Азербайджана: Вчера на линии фронта уничтожены 5 армянских военнослужащих

2017-06-17 11:30 | www.apa.az | 4

«Вражеская сторона потеряла не трех военнослужащих, как они официально утверждают, но и еще двух тяжелораненых – Ованисяна Мясника и Харутюняна Вардана. Таким образом, вчера на линии фронта были уничтожены 5 армянских военнослужащих».

Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.

«Кроме этого, несколько тяжелораненых армянских военнослужащих также были размещены в один из местных госпиталей.

Армянская сторона, как и всегда, боясь справедливого недовольства общественности, вновь продолжает скрывать свои потери», - говорится в сообщении.