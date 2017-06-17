Трамп подтвердил, что является объектом следствия

2017-06-17 11:33 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что в отношении него ведется расследование о возможной попытке воспрепятствовать правосудию по делу о связях с Россией.

«В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР!» - написал Трамп в своем «Твиттере».

Как передает Oxu.Az со сслыкой на Би-Би-Си, в очередной раз он назвал подозрения в свой адрес «охотой на ведьм».

Трамп ранее заявлял, что уволил директора ФБР Джеймса Коми, основываясь на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

В марте Розенстайн взял на себя руководство расследованием ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, поскольку Сешнса самого заподозрили в связях с Кремлем. Спустя два месяца Розенстайн поручил возглавить расследование экс-главе ФБР Роберту Мюллеру.

В среду американские СМИ сообщили, что назначенный спецпрокурором Мюллер ведет расследование в отношении Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию и оказать давление на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп ранее заявлял, что уволил директора ФБР Джеймса Коми, основываясь на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

В марте Розенстайн взял на себя руководство расследованием ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, поскольку Сешнса самого заподозрили в связях с Кремлем.

Спустя два месяца Розенстайн поручил возглавить расследование экс-главе ФБР Роберту Мюллеру.

В среду американские СМИ сообщили, что назначенный спецпрокурором Мюллер ведет расследование в отношении Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию и оказать давление на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

С.С.

