Минобороны Азербайджана: Вчера на линии фронта уничтожены 5 армянских военнослужащих

2017-06-17 11:50 | www.oxu.az | 3

«Вражеская сторона потеряла не трех военнослужащих, как они официально утверждают, но и еще двух тяжелораненых – Ованисяна Мясника и Харутюняна Вардана. Таким образом, вчера на линии фронта были уничтожены 5 армянских военнослужащих».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Кроме этого, несколько тяжелораненых армянских военнослужащих также были размещены в один из местных госпиталей.

Армянская сторона, как и всегда, боясь справедливого недовольства общественности, вновь продолжает скрывать свои потери», - говорится в сообщении.

С.С.

