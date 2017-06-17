В пожаре в Билясуваре умер восьмилетний ребенок, а его мать получила тяжелое ранение - ОБНОВЛЕНО

2017-06-17 11:53 | www.apa.az | 4

Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре, повлекшем смерть ребенка.

Как передает АПА со ссылкой на сайт министерства, 16 июня в 17:00 в городе Билясувар в доме, принадлежащем Натигу Асланову, произошел пожар.

В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции и содержимое дома. Супруга Н. Асланова Гюльнар Мамиева, получившая ожоги, и 8-летний сын Умид были доставлены в больницу. Ребенок умер в больнице, а состояние Г.Мамиевой – оценивается как среднетяжелое.

Ведется расследование.

***

16 июня 19:20

В городе Билясувар в принадлежащем гражданину одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 100 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции и крыша площадью 60 кв. м.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, во время пожара был спасен малолетний ребенок, который получил ожоги разной степени.

Остальная часть дома была защищена от пожара.

Пожар был потушен.