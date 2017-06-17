100-летие Джовдета Гаджиева: великолепный концерт в Баку (ФОТО)
2017-06-17 11:56 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, известного общественного деятеля и педагога, лауреата Государственных премий СССР, народного артиста, профессора Джовдета Гаджиева, сообщает Trend Life.
Вначале гости вечера ознакомились с фотоэкспозицией, развернутой в фойе филармонии, отражающей жизнь и творческий путь композитора.
В своем выступлении народная артистка, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде рассказала о заслугах Джовдета Гаджиева в развитии национального композиторского искусства Азербайджана.
Было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Джовдета Гаджиева в республике прошли и будут проведены ряд мероприятий.
Фирангиз Ализаде также отметила, что в связи с юбилеем композитора в ряде зарубежных стран исполняются произведения Джовдета Гаджиева, так, в Нью-Йорке (США) в концертном зале "Карнеги-холл" прошел концерт, посвященный юбилею азербайджанского композитора.
А затем зазвучала музыка в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста Рауфа Абдуллаева.
Вниманию слушателей была представлена симфоническая поэма "Sülh uğrunda" ("За мир"), Симфония №3 Джовдета Гаджиева. Оркестр исполнил произведения проникновенно и на высоком уровне. Также в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Ильхама Назарова прозвучала ария Мардана из оперы "Vətən" ("Родина"), написанной композитором совместно с Гара Гараевым. Безукоризненное исполнительское мастерство солиста было встречено публикой бурными аплодисментами.
Великолепный концерт, блестящее выступление музыкантов, дирижера и вокалиста стали данью памяти прекрасного композитора, который внес большой вклад в развитие музыкальной культуры Азербайджана.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)