В Билясуварском районе произошел пожар: Ребенок погиб, состояние матери тяжелое

2017-06-17 12:10 | www.oxu.az | 4

В Билясуварском районе в доме произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

Согласно информации, 16 июня в районе 17 часов в городе Билясувар в доме, принадлежащем Натику Асланову, произошел пожар.

В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и вещи, находящиеся внутри дома, с ожогами в больницу были доставлены Н. Асланов, его жена Гюльнар Мамиева и их сын, 8-летний Умуд. Ребенок скончался в больнице, состояние Г. Мамиевой оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

С.С.

