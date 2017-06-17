В Билясуварском районе произошел пожар: Ребенок погиб, состояние матери тяжелое
2017-06-17 12:10 | www.oxu.az | 4
В Билясуварском районе в доме произошел пожар.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.
Согласно информации, 16 июня в районе 17 часов в городе Билясувар в доме, принадлежащем Натику Асланову, произошел пожар.
В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и вещи, находящиеся внутри дома, с ожогами в больницу были доставлены Н. Асланов, его жена Гюльнар Мамиева и их сын, 8-летний Умуд. Ребенок скончался в больнице, состояние Г. Мамиевой оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.