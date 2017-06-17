Разыскиваемый в России житель Баку задержан в Баку

2017-06-17 12:15 | www.apa.az | 3

Задержан разыскиваемый в России житель Лянкярана.

Как передает АПА со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками отделения полиции №22 Управления полиции Насиминского района, 13 июня на территории района был задержан житель Лянкяранского района Гаджиага Абилов, подозреваемый в краже 2200 манатов из одного дома моды, а также разыскиваемый по статье 158 (ограбление) УК Российской Федерации.