Бельгия продлила участие в коалиции по борьбе с ИГ

2017-06-17 12:21 | www.oxu.az | 3

Правительство Бельгии продлило с 1 июля по 31 декабря участие ВВС королевства в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Belga.

При этом количество истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков террористической группировки «Исламское государство», будет сокращено с шести до четырех. Все они в настоящее время базируются в Иордании.

Бельгийские ВВС присоединились к антитеррористической коалиции в июле 2016 года, продление их участия обойдется бюджету в 17 миллионов евро.

Согласно первоначальным планам, в конце июня этого года бельгийских военных летчиков в составе коалиции должны были сменить пилоты ВВС Нидерландов, но Амстердам заявил, что, исходя из бюджетных и кадровых проблем, это сможет быть осуществлено не ранее 1 января 2018 года.

С.С.

