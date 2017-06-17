Кэти Перри первой в мире набрала 100 млн читателей в «Твиттере»

2017-06-17 12:32 | www.oxu.az | 4

Первую запись в «Твиттере» Кэти сделала 21 февраля 2009 года. Через год число её подписчиков превысило 800 тысяч, а через два года оно перевалило за 5 миллионов. Американская певица Кэти Перри первой из всех пользователей «Твиттера» набрала 100 млн фолловеров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщила администрация микроблога записью с хештегом #LoveKaty.

В настоящее время певица опубликовала более 8,5 тыс. постов. Сама она следит за обновлениями 205 страниц.

Отметим, следом за Кэти в рейтинге популярности «Твиттера» идут блоги музыканта Джастина Бибера (96,7 млн подписчиков) и экс-президента США Барака Обамы (90,9 млн). У нынешнего президента Соединённых Штатов, который активно пользуется социальной сетью, пока чуть более 32 млн фолловеров.

С.С.

