Китай выбрал Бакинский порт в качестве регионального распределительного центра (ФОТО)

2017-06-17 12:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Китай заинтересован в использовании транспортно-логистического потенциала Азербайджана. Об этом сказал заместитель гендиректора департамента коммерции Нинся-Хуэйского автономного района Китая, директор портового офиса Нинся Конг Гуохуа на встрече в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сообщает в субботу пресс-служба ЗАО.

В свою очередь, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сказал, что азербайджанская сторона может внести большой вклад в осуществление инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», являющейся одним из ответвлений китайской стратегии «Один пояс – один путь», призванной расширить экономические связи между странами, располагающимися на древнем Шелковом пути. Маршруты, пролегающие через Азербайджан, обладают наибольшим экономическим потенциалом, добавил Гурбанов.

Гурбанов проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, Транскаспийском международном транспортном маршруте, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, международных транспортных коридорах «Север-Юг» и «Юг-Запад».

Затем был обсужден вопрос организации и повышения эффективности международных грузоперевозок.

По итогам встречи между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Департаментом коммерции Нинся был подписан протокол о намерениях относительно использования Бакинского морского торгового порта. С учетом географического преимущества и оснащения этого порта в протоколе выражена заинтересованность в налаживании партнерства в деле использования его в качестве регионального распределительного центра при перевозке грузов по Каспию через Азербайджан из Китая в Европу, Иран и Россию и в обратном направлении.