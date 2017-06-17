Обнародован прогноз погоды в на воскресенье

2017-06-17 12:43 | www.oxu.az | 3

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 15-17 градусов, днем - 22-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17 градусов, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. В отдельных местах ожидаются ливневые дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-17 градусов, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью ожидается - 5-10 градусов, днем - 13-18 градусов тепла.

С.С.

