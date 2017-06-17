Перевернулась машина Минобороны Армении
2017-06-17 12:55 | www.oxu.az | 2
В Ереване 17 июня произошла крупная авария.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает со ссылкой на сайт Shamshyan.com.
По сообщению на улице Багратуняц примерно в 08:20 столкнулись машины марок «ВАЗ 2121» («Нива») и «ВАЗ 21101».
На служебной машине Военной полиции МО Армении 1 человек был доставлен в больницу.
Отметим, что в результате столкновения «Нива», принадлежащая Министерству обороны Армении, перевернулась.