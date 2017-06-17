В линии фронта уничтожен еще один армянский солдат

2017-06-17 13:01 | www.apa.az | 3

В результате обстрела, открытого азербайджанской армией в ответ нарушение режима прекращения огня на линии фронта, уничтожен еще один армянский военнослужащий.

Как передает АПА со ссылкой на сайт panorama.am, сегодня примерно в 09:40 от полученного огнестрельного ранения умер Нарек Гаспарян ( 1997 г.р.).

Отметим, что Минобороны Азербайджана распространило информацию об уничтожении вчера пятерых армянских военнослужащих.