Дорожная полиция обратилась к водителям

2017-06-17 13:15 | www.oxu.az | 3

В связи с подготовкой к соревнованиям Гран-при Азербайджана Формулы 1 вдоль Приморского бульвара – на проспекте Нефтчиляр от круга «Азнефть» до площади «Азадлыг» наблюдается плотность движения транспортных средств.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник Вагиф Асадов сообщил АПА, что в связи с этим Управление государственной дорожной полиции Баку советует водителям, въезжающим в город с южного направления, использовать в качестве альтернативы въезд на территорию Ясамальского района через третью окружную кольцевую дорогу с 14-го километра автомагистрали Баку-Сальян или же двигаться от круга «20-й участок» через нагорную автомобильную дорогу по направлению к поселку Бадамдар.

Также водителям, въезжающим в город со стороны поселка Баилово, рекомендуется использовать в качестве альтернативы улицы Микаила Гусейнова, Теймура Эльчина и Парламентский проспект. Государственная дорожная полиция Баку обращается к водителя с просьбой пользоваться направлениями, указываемыми регулировщиками, которые дежурят на данных участках.

Асадов также отметил, что в связи с соревнованиями будет изменено движение около Площади Государственного флага, бизнес-центра Dalga Plaza, «20-го участка» и Бакинского дворца водных видов спорта.

Дорожная полиция призывает владельцев и водителей автомобилей не пользоваться личным транспортом на круге «Азнефть», улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Азиза Алиева, Расула Рзы, Ниязи и Истиглалият, проспектах Бюльбюля и Нефтчиляр.

В Баку Формула 1 состоится с 22 по 25 июня.

С.Б.

