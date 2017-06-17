В Азербайджане сохранится дождливая погода

2017-06-17 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 22-27, в Баку ночью – 15-17, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85 , ночью - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, ветер - восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 26-31, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)