В Азербайджане сохранится дождливая погода
2017-06-17 13:37 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 22-27, в Баку ночью – 15-17, днем - 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85 , ночью - 60-65 процентов.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, ветер - восточный.
Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 26-31, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.
(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)