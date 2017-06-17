Азербайджанские актеры передали "Привет со сцены" в Астане (ФОТО)

2017-06-17 13:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принял участие в V Международном театральном фестивале "Привет со сцены" в Астане (Казахстан), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль был посвящен 85-летию со дня рождения известного театрального и кинорежиссера, народного артиста СССР, народного героя Казахстана Азербайжана Мамбетова.

На фестивале азербайджанский театр представил спектакль "Mən gəldim qızlar" ("Müharibə") ("Я пришел, девочки" ("Война")), поставленный по произведению шведского драматурга Ларса Нурена.

После каждого спектакля, представленного в рамках фестиваля, члены жюри и почетные гости проводили его обсуждение, давали рекомендации актерам. Спектакль "Mən gəldim qızlar" получил положительную оценку жюри и почетных гостей фестиваля.

В фестивале также приняли участие коллективы ведущих театров России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)