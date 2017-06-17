В некоторых регионах Азербайджана за ночь выпало до 25 мм осадков

2017-06-17 13:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра погода на территории Азербайджана была нестабильной, прошли грозовые дожди, местами ливневого характера, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Объем выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составил 1-12 мм, в горах Большого Кавказа - 4-24 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 5-11 мм, в горах Малого Кавказа – 13-16 мм, в низменных районах – 1-14 мм, Лянкяран-Астаринской зоне - 1-11, Нахчыванской АР - 1-4 мм.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)