В Египте приговорили к смертной казни 31 человека

2017-06-17 13:50 | www.oxu.az | 4

Уголовный суд Каира приговорил к смертной казне 31 подсудимого, признанных виновными в причастности к убийству генпрокурора Египта в 2015 году.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Теперь, согласно египетскому законодательству, прежде чем окончательный вердикт будет вынесен, смертный приговор должен быть утвержден муфтием. Как ожидается, это произойдет 22 июля.

В тот же день суд должен вынести вердикт по делам остальных обвиняемых. Всего по дело о гибели генпрокурора проходят 67 человек.

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат умер 29 июня 2015 года в Каире после того, как его машину взорвали в центре города. От полученных ран высокопоставленный чиновник скончался в госпитале.

С.Б.

