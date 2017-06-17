Минобороны Азербайджана о текущей ситуации на линии фронта

2017-06-17 14:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате принятых решительных мер в ответ на продолжающиеся провокации вооруженных сил Армении были уничтожены шестеро армянских военнослужащих, говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана, распространенном в субботу.

В заявлении отмечается, что подразделения вооруженных сил Армении постоянно совершают провокации на линии противостояния войск на территории Нагорного Карабаха Азербайджана.

Враг продолжает обстреливать позиции Вооруженных сил Азербайджана и населенные пункты вдоль линии фронта из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.

При предотвращении очередной провокации армянских вооруженных подразделений 15 июня азербайджанская армия понесла потери. В результате принятых решительных ответных мер 15 и 16 июня были уничтожены шестеро армянских военнослужащих, также есть раненые.

Министерство обороны предупреждает, что подобные действия противника будут решительно пресекаться и что вся ответственность за потери ляжет на военно-политическое руководство Армении.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)