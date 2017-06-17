Величие и душа Азербайджана. Впервые в России легенда Востока (ФОТО)

2017-06-17 14:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в Crocus City Hall 16 октября будет представлена легендарная опера "Лейла и Меджнун", созданная выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли по мотивам одноимённой поэмы азербайджанского поэта и философа XVI века Мухаммеда Физули, сообщили Trend Life организаторы вечера Студия Азербайджанской культуры и искусства.

"Опера "Лейли и Меджнун" впервые будет представлена в России. Самая знаменитая восточная история любви в исполнении мастеров мугама поведает российскому зрителю о силе чистой любви на Востоке. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Представление объединяет богатство азербайджанского фольклора с современными сценическими средствами. Восточная история любви, яркие декорации, живое исполнение и профессиональная постановка мировой легенды, украсит большую сцену Crocus City Hall этой осенью. Этот вечер станет очередным шагом в распространении культурного наследия нашей Родины за ее пределами", - говорится в сообщении.

"Лейли и Меджнун" - лиро-эпическая поэма поэта XVI века Мухаммеда Физули, повествующая о любви юноши Гейса, прозванного «Меджнуном» («Безумец») к красавице Лейли. Написана в 1536 году на азербайджанском языке. Эта поэма считается вершиной творчества Физули. По мотивам поэмы в 1907 году Узеиром Гаджибейли была написана первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун». Она является первой оперой не только Азербайджана, но и всего мусульманского Востока.

Главные партии в опере исполнят народный артист Мансум Ибрагимов (Меджнун), молодая солистка Арзу Алиева (Лейли). Режиссер-постановщик оперы - заслуженный деятель искусств Азербайджана Хафиз Гулиев, художник-постановщик - народный художник, лауреат Госпремии Рафиз Исмайлов, хормейстер - Севзихан Сердеров, балетмейстер - заслуженный деятель искусств Юлана Аликишизаде. Также в постановке заняты заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Тайяр Байрамов, Сабир Алиев и другие. Артисты выступят в сопровождении музыкантов России и Азербайджана. Дирижер - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

(Автор: Вугар Иманов)