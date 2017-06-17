Тренера уволили за победу его команды со счетом 25:0

2017-06-17 14:20 | www.oxu.az | 2

Тренера детской команды испанского клуба «Серранос» (Валенсия) уволили после матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу со счетом 25:0.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает El Pais. Имя специалиста не уточняется.

По мнению руководителей коллектива, такой результат идет вразрез с духом игры, так как стал слишком тяжелым ударом для проигравших. Во встрече принимали участие дети возрастом до 11 лет.

«Мы уважаем своих соперников и не должны были обыгрывать их с таким большим счетом. Тренеру же был нужен только результат, поэтому мы решили с ним расстаться», — отметили в руководстве «Серраноса».

Уволенный специалист отметил, что не давал своим подопечным установку забить как можно больше мячей.

Проигравшая команда — «Беникалап» — завершила сезон на последнем месте в турнирной таблице. За 30 матчей юные футболисты пропустили 247 мячей.

С.Б.

