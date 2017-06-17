"Приключения визиря Лянкяранского ханства" в регионах Азербайджана (ФОТО)

2017-06-17 14:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя успешно завершил гастроли в регионах страны, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли были организованы в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах".

Вниманию зрителей Габалинского, Огузского, Балакенского районов был представлен спектакль "Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran" ("Приключения визиря Лянкяранского ханства"), поставленный по произведению основоположника азербайджанской драматургии, писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде.

Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка, кавалер ордена "Шохрат" Джаннет Салимова. В ролях – заслуженные артисты Гюляр Набиева, Лейли Велиева, Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Масума Бабаева, Шабнам Гусейнова, Зульфия Алгусейнова, Айдын Демиров, Керем Хадызаде, Рамиль Мамедов, Эльнур Гусейнов.

Спектакль вызвал большой интерес публики, а актеров зрители заслужено награждали бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)