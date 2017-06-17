Прыгунья потеряла парик во время выступления – ВИДЕО
2017-06-17 14:46 | www.oxu.az | 3
Нигерийская прыгунья в длину Блессинг Окагбаре потеряла парик во время выполнения попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
Как пердает Oxu.Az, видеозапись момента появилась на YouTube-канале IAAF Diamond League.
При исполнении прыжка парик слетел с головы спортсменки и некоторое время лежал на песке, после чего Окагбаре подняла его и покинула сектор. Она заняла седьмое место, показав результат 6 метров 48 сантиметров.