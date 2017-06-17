Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования канцлеру Германии

2017-06-17 14:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Коля.

"Крайне опечален известием о кончине бывшего федерального канцлера Федеративной Республики Германия, видного государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля. В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семье и близким покойного, всему народу Германии", - говорится в послании главы государства.