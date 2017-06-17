Ильхам Алиев направил письмо Ангеле Меркель

2017-06-17 14:53 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Коля.

Как передает Oxu.Az, в послании главы государства говорится:

«Крайне опечален известием о кончине бывшего федерального канцлера Федеративной Республики Германия, видного государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля. В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семье и близким покойного, всему народу Германии».

С.Б.

