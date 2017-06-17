На заморских территориях Франции началось голосование во II туре выборов

2017-06-17 14:57 | www.trend.az | 3

Избирательные участки для голосования во втором туре парламентских выборов открылись в субботу в некоторых заморских территориях и департаментах Франции, передает РИА Новости.

Во французской метрополии второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) пройдет 18 июня. Отдать свой голос раньше на день смогут избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартелеми, Сен-Мартена, Французской Полинезии и Сен-Пьера и Микелона. Жители Реюньона, Новой Каледонии и Майотты будут голосовать в воскресенье. Также в субботу смогут проголосовать избиратели, проживающие в Америке.

Заморские территории и департаменты Франции разделены на 27 избирательных округов, в каждом из которых будет выбран один депутат Национального собрания. Во втором туре голосование пройдет в 26 округах, поскольку одного депутата выбрали в первом туре с 50,24 процента голосов.

На прошлой неделе во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения Макрона "Вперед, республика" и его союзников-центристов из партии MoDem проголосовали 32,3 процента избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,8 процента, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,2 процента, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,0 процента и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия - 7,4 процента.

По данным опроса компании OpinionWay, движение "Вперед, республика" может получить от 440 до 470 из 577 мандатов. Таким образом, сторонники Макрона могут получить абсолютное большинство.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно было набрать более 50 процентов голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло - там победители определятся по итогам второго тура голосования, для избрания кандидатам будет достаточно простого большинства.