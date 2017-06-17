Начался суд в отношении еще одного обвиняемого в связи с делом «Международного банка»

2017-06-17 14:59 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова прокурор объявил обвинительный акт. Обвиняемый Э. Гусейнов признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Затем потерпевшие лица дали показания. Они сказал, что на их имя были взяты кредиты, о чем их не предупреждали.

Процесс продолжится 21 июня.

Согласно приговору, Э. Гусейнов, злоупотребив должностными полномочиями, с 5 января 2012 года до 28 августа 2015 года, будучи главным специалистом кредитного отдела Гарадагского филиала ОАО «Международный банк Азербайджана», обратился к разным лицам и убедил их взять кредиты в этом филиале. Он сказал им, что основные и процентный долги по кредиту будет оплачивать сам, тем самым, обманув их. Таким образом, он оформил кредиты в размере 3 тысяч манатов на имена Мамедовой Сямры Орхан гызы, Гусейновой Гумру Орхан гызы, Азизова Азана Маир оглу, Гачаева Айдына Гачай оглу, Гахраманова Эльчина Рашид оглу, Джавани Мехди Хиджран оглу, а также 10 тысяч манатов на имя Эльдуза Рзаева, 7 тысяч манатов на имя Газанфара Искандерова.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).