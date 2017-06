Чемпион Азербайджана DJ N.E.Z выступит на концерте Dihaj (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чемпион Азербайджана по версии Red Bull Thre3style DJ N.E.Z (Назим Мехдиев) DJ N.E.Z выступит на концерте группы DiHaj "The End Of Sunrise", который пройдет в Зеленом театре Баку, 14 июля в 21:00, сообщили Trend Life организаторы.

DJ N.E.Z представлял Азербайджан в финале чемпионата мира среди диджеев RedBullThre3Style в Токио и Чили. Во время концерта DJ N.E.Z сыграет авторские треки, а также презентует совместную работу с группой Dihaj. Специальными гостями вечера станут известный джазовый исполнитель, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Исфар Сарабский и участник "Евровидения" 2008 и 2015 годов, победитель турецкого телепроекта "O Səs Türkiyə" Эльнур Гусейнов.

На концерте состоится презентация дебютного альбома группы под названием "TEOS".

Группа DiHaj была создана в 2014 году, исполняет песни в жанре электронной музыки. В состав группы входят - Диана Гаджиева (вокал), Али Насиб (ударные) и Анар Абдуллаев (гитара). Коллектив принимал участие в международных фестивалях "Women in paradise" в Нидерландах, "Культурас Нактис" в Литве, Tbilisi Open Air AlterVision в Грузии. Коллектив удостоен Кавказской музыкальной премии "Феникс" в номинации "Debut of the year" с песней "Gecələr keçir" на Caucausian Music Awards.

DiHaj – это творческий псевдоним Дианы Гаджиевой, которая представляла Азербайджан на "Евровидении-2017" с песней "Skeletons".

Приобрести билеты можно в кассах города и на сайте iticket.az.

