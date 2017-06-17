Путин прокомментировал расширение санкций США

2017-06-17 15:20 | www.oxu.az | 3

Новые санкции США, которые Конгресс готовится ввести против Москвы, не приведут к коллапсу и не поставят Россию в тупик.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью программе «Вести в субботу» заявил президент Владимир Путин.

«Важно только отметить, что чего бы ни происходило, (…) какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — заверил президент.

При этом он признал, что «что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать», но новые санкции «не приведут к тупику или какому-нибудь коллапсу».

«Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения», — предупредил глава государства. В то же время он отказался говорить о каких-то ответных шагах, так как «надо посмотреть, чем это закончится».

С.Б.

