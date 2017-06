Нигерийская легкоатлетка потеряла парик во время прыжка (ВИДЕО)

2017-06-17 15:25 | www.trend.az | 3

Прыгунья в длину из Нигерии Блессинг Окагбаре потеряла парик, выполняя одну из попыток на этапе Бриллиантовой лиги IAAF в Осло, передает РИА Новости.

Видеозапись эпизода опубликована на канале соревнований в Youtube.

Парик слетел с головы легкоатлетки в момент приземления и упал в песок. Девушка подобрала его и покинула сектор.

Лучшая попытка Блессинг Окагбаре - 6 метров 48 сантиметров. Этот результат позволил ей занять шестое место.