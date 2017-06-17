Российский клуб сделал предложение о переходе Роналду – ФОТО

2017-06-17 15:40 | www.oxu.az | 3

Футбольный клуб «Арсенал» из Тулы предложил игроку мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду чай, пряники и игрушки за переход в российскую команду.

Как передает Oxu.Az, запись с соответствующим предложением опубликована в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Криштиану, мы ждем тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки», — говорится в сообщении.

@Cristiano ,мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки! pic.twitter.com/nlLvjUisXD — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2017 г.

С.Б.

