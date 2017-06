Иранская певица представит азербайджанские народные песни в Европе и Азии (ВИДЕО)

2017-06-17

БАКУ /Trend Life/ - Иранская певица и ашуг Париса Арсалани выпустила свой первый альбом в Турции под названием “Rezonans”, в который вошли азербайджанские народные песни, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта. Работа над выпуском альбома шла на протяжении четырех лет. В данное время альбом доступен на Apple Music - Mastered for iTunes. В рамках презентации альбома Париса Арсалани выступит в ряде стран Европы и Азии.

Исполнительница азербайджанского происхождения Париса Арсалани родилась в 1978 годe в городе Урмия (Иран, административный центр остана Западный Азербайджан). Париса Арсалани неоднократно была в Азербайджане, получила музыкальное образование в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, удостоена ряда премий от общественных организаций. В Иране была удостоена национальной премии "Musiqinin Fenomeni” (Музыкальный феномен). С 2000 года проживает в Турции, выступала с концертами в ряде стран Европы.

(Автор: Вугар Иманов)

