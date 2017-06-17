Путин призвал не торопиться с реакцией на готовящееся усиление санкций США

2017-06-17 15:58 | www.trend.az | 2

Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, но они осложнят отношениях двух стран в случае принятия, заявил президент РФ Владимир Путин, передает агентство "Интерфакс".

"Надо посмотреть, как все это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно. Важно только отметить, что, чего бы ни происходило, - надо еще посмотреть, в конечном итоге, во что это выльется - но чего бы не было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик", - сказал Путин в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Путин продолжил: "Что-то, наверно, придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно".

На этой неделе американские сенаторы согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке. Законопроект также включает положение, согласно которому президент США должен будет получать одобрение Конгресса на любое ослабление санкционного режима против России. Это лишит Белый дом возможности отменять ограничительные меры самостоятельно.