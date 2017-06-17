В Мингячевире огромное дерево раздавило автомобиль – ВИДЕО

2017-06-17 16:05 | www.oxu.az | 2

В Мингячевире на улице Низами, 21 дерево упало на проезжавший автомобиль, сообщает телеканал ARB TV.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, cогласно информации, огромное дерево упало на автомобиль жителя города Ревана Алиева. В результате этого автомобиль деформировался и водитель получил многочисленные травмы. Пострадавший доставлен в больницу.

Причиной падения дерева стал сильный ветер. Местные жители говорят, что подобные происшествия здесь случаются часто.

С.Б.

