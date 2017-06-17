Карабахская школа мугама: Вечер памяти Ягуба Мамедова (ФОТО)

2017-06-17 16:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер памяти выдающегося мастера мугама, народного артиста Азербайджана Ягуба Мамедова (1930-2002 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Мероприятие было организована в рамках совместного проекта Международного центра мугама и телеканала Mədəniyyət ("Культура"). Ведущим вечера был доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы.

На открытии гостям был представлен видеоматериал о жизни и творчестве мастера мугама. Уроженец Агджабединского района Ягуб Мамедов является одним из ярких представителей Карабахской школы мугама. Говорят, что мугам формирует, лепит душу человека. В Карабахе это был взаимосвязанный процесс: здесь сама природа формировала души, которые были предельно восприимчивы ко всему прекрасному, в том числе и к музыке. Развивая же музыкальную культуру своего народа, представители карабахской школы мугама вновь воздействовали на умы своих соотечественников. Красота, гармония и покой, пронизывающие природу этих мест, как в зеркале отразились в уникальной музыкальной культуре, долгие годы культивируемой всеми исполнителями из Карабаха.

В течение всего ХХ века Карабахская школа мугама, которая сформировалась, в основном, в городе Шуша, дала музыкальному миру много новых ярких музыкантов. Ягуб Мамедов был учеником прославленного ханенде Сеида Шушинского. Ягуб Мамедов был прекрасным знатоком всех мугамных дястгяхов, обладал глубокими знаниями в поэзии Азербайджана. Мамедов долгие годы был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и выступал с концертами.

Поэт, публицист, профессор, руководитель Карабахского отдела Союза писателей Азербайджана Анвер Ахмед отметил, что Карабахская исполнительская школа имела своеобразные качества. Здесь считалось обязательным знание всех законов мугама и владение в совершенстве техникой пения. От певца прежде всего требовался красивый, сильный голос с широким диапазоном, умение свободно петь в нижнем и верхнем регистрах. Мастерство карабахских певцов заключалось также в манере их пения, в их творческом мышлении, в неповторимой технике исполнения, в умении импровизации.

В концертной программе приняли участие народная артистка Симара Иманова, заслуженные артисты Газанфер Аббасов, Нурия Гусейнова, Тейюб Асланов, Севиндж Сарыева, Феруз Сахавет, Аскер Ахмедов, Эльза Гайбалыева, а также ханенде Джабир Абдуллаев, Гусейн Меликов и Рамиг Байрамов. Аккомпанировал солистам на протяжении всего вечера инструментальный ансамбль "Buta" под руководством тариста Ровшана Гурбанова.

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(Автор: Вугар Иманов)