Представитель обсерватории: Вчера произошла геомагнитная буря

2017-06-17 16:32 | www.oxu.az | 3

16 июня после полудня произошла геомагнитная буря. Буря по 5-бальной шкале достигла класса G-1.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев.

По его словам, космическое явление, продолжившееся до утра сегодняшнего дня, идет к спаду:

«Поэтому ее можно рассматривать как кратковременную бурю. Причиной бури стало возникновение на поверхности Солнца очередной дыры. Но из-за небольших размеров был слабый эффект. Несмотря на это, образовалась буря, относящаяся к классу G-1».

Представитель обсерватории добавил, что в настоящее время на поверхности Солнца царит относительное спокойствие. Несмотря на наличие 28 пятен и 2-х групп пятен на поверхности Солнца сильных солнечных вспышек не наблюдается:

«Завтра геомагнитная ситуация постепенно вернется в прежнее состояние. Из-за кратковременной бури могло возникнуть чувство дискомфорта у группы риска».

С.Б.

